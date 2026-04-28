Общество 28 апреля 2026 10:03

За неделю алкоголем отравились восемь татарстанцев

В Татарстане с 20 по 26 апреля зарегистрировали восемь случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зафиксировали 73 случая острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 63%, женщины – 37%.

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений связано с ошибочным приемом лекарств (36,8%). Другие инциденты связаны с употреблением алкоголя (26,3%), самолечением (10,5%) и другими причинами (26,4%).

#отравление алкоголем #Роспотребнадзор по РТ
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
