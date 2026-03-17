За неделю алкоголем отравились шестеро жителей Татарстана

В Татарстане с 9 по 15 марта зарегистрировали шесть случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зафиксировали 41 случай острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 56%, женщины – 44%.

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений связано с ошибочным и случайным приемом лекарств (по 44,4%). Другие инциденты связаны с употреблением алкоголя (11,2%).