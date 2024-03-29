За неделю 600 татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю было зарегистрировано 606 случаев новой коронавирусной инфекции. Это несколько больше, чем за предыдущую неделю на 8%», – отметила санитарный врач.

Ззаместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 97% случаев Covid-19 у жителей республики протекает как ОРВИ, еще полтора процента заболевших переносят вирус бессимптомно.

Любовь Авдонина добавила, что все случаи болезни приходятся на штамм «омикрон».