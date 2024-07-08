За неделю 45 казанцев обратились в скорую из-за солнечных ударов

В Казани за неделю к врачам обратились 45 человек из-за солнечных ударов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Всего за прошлую неделю на станцию казанской скорой поступило больше 14 тысяч звонков.

«45 вызовов было из-за солнечных ударов», – уточнили в пресс-службе станции казанской скорой помощи.

Отмечается, что больше тысячи раз за неделю помощь медиков потребовалась детям. Также на станции скорой помощи рассказали, что 83 вызова поступило из-за инсультов, еще 43 - из-за инфаркта.