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За неделю 45 казанцев обратились в скорую из-за солнечных ударов
В Казани за неделю к врачам обратились 45 человек из-за солнечных ударов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Всего за прошлую неделю на станцию казанской скорой поступило больше 14 тысяч звонков.
«45 вызовов было из-за солнечных ударов», – уточнили в пресс-службе станции казанской скорой помощи.
Отмечается, что больше тысячи раз за неделю помощь медиков потребовалась детям. Также на станции скорой помощи рассказали, что 83 вызова поступило из-за инсультов, еще 43 - из-за инфаркта.
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