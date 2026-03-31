Общество 31 марта 2026 09:46

За неделю 16 татарстанцев отравились алкоголем

В Татарстане с 23 по 29 марта зарегистрировали 16 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зафиксировали 74 случая острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 62,2%, женщины – 37,8%.

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (33%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (22,2%), случайным приемом (27,7) и прочими причинами (17,1%).

В топе
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Новости партнеров