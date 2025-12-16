За неделю 15 татарстанцев отравились алкоголем

С 8 по 14 декабря в Татарстане зафиксировали 15 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зарегистрировали 51 случай острых отравлений химической этиологии. При этом химические отравления чаще встречались у мужчин (53%), реже у женщин (47%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (58,3%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (37,6%), непереносимостью и прочими причинами (4,1%).