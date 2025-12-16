news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 15:42

За неделю 15 татарстанцев отравились алкоголем

Читайте нас в
Телеграм

С 8 по 14 декабря в Татарстане зафиксировали 15 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зарегистрировали 51 случай острых отравлений химической этиологии. При этом химические отравления чаще встречались у мужчин (53%), реже у женщин (47%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (58,3%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (37,6%), непереносимостью и прочими причинами (4,1%).

#отравление алкоголем #Роспотребнадзор #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025