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Общество 22 июля 2025 14:46

За неделю 12 жителей Татарстана отравились алкоголем

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С 14 по 20 июля в Татарстане зафиксировали 12 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за это время зарегистрирован 71 случай острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (56%), реже у женщин (44%).

Чаще всего люди намеренно травились с целью одурманивания (64,7%), реже встречались попытки суицида (35,3%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошло из-за ошибочного приема лекарств (29%). Другие инциденты связаны с потреблением алкоголя (27%), контактом с ядовитыми животными (19,5%) и прочими причинами (24,5%).

#Роспотребнадзор #отравление алкоголем
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