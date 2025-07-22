За неделю 12 жителей Татарстана отравились алкоголем

С 14 по 20 июля в Татарстане зафиксировали 12 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за это время зарегистрирован 71 случай острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (56%), реже у женщин (44%).

Чаще всего люди намеренно травились с целью одурманивания (64,7%), реже встречались попытки суицида (35,3%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошло из-за ошибочного приема лекарств (29%). Другие инциденты связаны с потреблением алкоголя (27%), контактом с ядовитыми животными (19,5%) и прочими причинами (24,5%).