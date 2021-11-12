За неделю 11 татарстанских аптек и медучреждений обновили лицензии на оказание услуг

С 8 по 12 ноября в Управление по лицензированию Минздрава РТ поступили 6 заявлений от медучреждений на осуществление медицинской деятельности и 8 – о фармацевтической деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, 13 организациям выдали разрешительные документы: одной организации разрешили оказывать медицинские услуги, 6 переоформили свои действующие лицензии, 5 аптек обновили свои разрешительные документы и еще одна новая аптека впервые получила лицензию.

В пресс-службе Минздрава РТ напоминают, что лицензии не выдаются, если в заявлении или других документах содержится недостоверная информация, а также если соискатель лицензии, объекты, которыми он владеет или использует, не соответствуют лицензионным требованиям.

Отдел по лицензированию медицинской помощи находится в Казани на улице Бутлерова, д.16. Работает он с понедельника по четверг с 9 утра до 18.00, по пятницам с 9 до 16.45, в субботу и воскресенье – выходные.

Телефон для справок (843) 236 65 72