За неделю 10 жителей Татарстана отравились алкоголем

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане с 19 по 25 января зарегистрировали 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За этот период зафиксировали 59 случаев острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 62,7%, женщины – 37,3%.

Отравления среди детей составили 22% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков – 11,8%.