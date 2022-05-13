За невыданные билеты кондуктора казанского трамвая на месяц перевели в уборщики

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин накануне по видеосвязи провел очередную комиссию по безопасности дорожного движения.

На комиссию были приглашены водители и кондуктора «Метроэлектротранс», «ПАТП №4», «ПАТП №2», «Байлык №3».

Всего было рассмотрено семь вопросов. Так, на кондуктора трамвая №5 пришли две жалобы. Пассажиры сетовали на то, что кондуктор не выдавал билеты. Сафин дал поручение лишить сотрудника премии, а также на месяц перевести его в мойщики предприятия или укладывать шпалы.

Кроме того, был уволен кондуктор казанского автобуса, который взял с пассажира за проезд меньше положенной суммы.

Премии лишен кондуктор трамвая, который вначале взял за проезд, и только после этого сообщил, что транспорт идет до остановки «ул. Халитова».



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