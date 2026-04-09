За навигационный сезон Чистополь планирует принять 113 туристических судов

Вид на Чистополь со стороны Камы (до строительства новой пристани)

В этом году Чистополь планирует принять 113 туристических судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель директора Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Земфира Хуснутдинова.

«За десять лет обслуживания теплоходов Чистопольским музеем-заповедником впервые цифра перевалит за 100, и мы очень рады. В прошлом году в Чистополе открылся новый речной порт. Первый теплоход он принял 6 мая. Всего за сезон новая пристань приняла 77 судов», – рассказала она.

По словам Хуснутдиновой, для туристов, которые прибывают в Чистополь, предлагаются обзорные экскурсии по историческому центру города с посещением музеев. «Все наши музейные объекты находятся в исторических особняках, памятниках историко-культурного наследия», – заметила она.

Основной маршрут – «Чистополь купеческий». В него входит посещение Музея истории города. Это один из старейших музеев Татарстана, в этом году ему исполнилось 105 лет. В нем есть уникальные экспонаты, например, деревянные велосипеды, которые не имеют аналогов, подчеркнула Хуснутдинова.

«В этом году будет новинка – иммерсивная экскурсия-аудиоспектакль „Прогулки с Борисом Пастернаком“. Это больше, чем экскурсия и прогулка, это интерактив. Человек может включиться в действие – прочитать стихи, поаплодировать народным артистам, спеть песни, написанные в Чистополе в годы войны», – заключила она.