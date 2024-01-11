За насилие над девочкой верховный суд приговорил дворника из Казани к 15 годам колонии

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 43-летнего жителя Казани Айдара Загидуллина. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии особого режима и запрет на любую деятельность связанную с несовершеннолетними на 15 лет.

По версии следствия, мужчина работал дворником. В мае 2023 года он фотографировал и снимал на видео на улице несовершеннолетних, затем догнал одну из девочек, поцеловал в губы и погладил по волосам, а другую девочку в нелюдном месте ударил по ягодицам.

В 2014 году он уже был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.