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За насилие над девочкой верховный суд приговорил дворника из Казани к 15 годам колонии
Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 43-летнего жителя Казани Айдара Загидуллина. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.
Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии особого режима и запрет на любую деятельность связанную с несовершеннолетними на 15 лет.
По версии следствия, мужчина работал дворником. В мае 2023 года он фотографировал и снимал на видео на улице несовершеннолетних, затем догнал одну из девочек, поцеловал в губы и погладил по волосам, а другую девочку в нелюдном месте ударил по ягодицам.
В 2014 году он уже был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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