«За наше будущее и наших детей»: глава Кукморского района отдал свой голос

Фото предоставлено Эльвирой Ивановой

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ на избирательном участке №1671, который работает на базе детского сада «Созвездие».

«Сегодня ответственный день для каждого из нас, ведь мы голосуем за наше будущее и наших детей. Верю, что все жители района серьезно к этому отнесутся и примут активное участие в выборах», — отметил он.

Сергей Димитриев в ходе визита на участок поинтересовался, как разворачивается избирательный процесс.

«Выборы проходят спокойно, в штатном режиме, жители района активно приходят на избирательные участки», — ответила председатель участковой избирательной комиссии Зухра Зинатулина.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.