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«За наше будущее и наших детей»: глава Кукморского района отдал свой голос
Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ на избирательном участке №1671, который работает на базе детского сада «Созвездие».
«Сегодня ответственный день для каждого из нас, ведь мы голосуем за наше будущее и наших детей. Верю, что все жители района серьезно к этому отнесутся и примут активное участие в выборах», — отметил он.
Сергей Димитриев в ходе визита на участок поинтересовался, как разворачивается избирательный процесс.
«Выборы проходят спокойно, в штатном режиме, жители района активно приходят на избирательные участки», — ответила председатель участковой избирательной комиссии Зухра Зинатулина.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой.
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