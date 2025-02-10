«За наше будущее и мирное небо»: в Тукаевском районе ветеранам вручают юбилейные медали

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Тукаевском районе Татарстана чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручают памятные медали к 80-летию Победы. Также присваивают звание «Почетный гражданин».

Руководитель исполкома Камиль Назмиев навестил и поздравил Шавхата Ахметназипова с предстоящими праздниками и вручил награды. Мероприятие прошло в доме ветерана в селе Калмаш, кругу родных и близких фронтовика.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

19 января текущего года Шавхату Ахметназиповичу исполнилось 99 лет. В ряды Советской Армии его призвали в ноябре 1943 года. Тогда ему было всего 17. Обучение длилось полтора месяца. После чего новобранцев отправили на фронт.

«Освободили Чехословакию, Прагу. Морозы пошли в декабре. Немцы отступали. Вот они хотели взять наш Советский Союз», – вспоминает ветеран.

Шавхат Ахметназипов был пулеметчиком. В составе 252 стрелкового полка участвовал в боях с Японией. Летом 1945 года вместе с боевыми товарищами переплыл реку Уссурий и освобождал Маньчжурию.

«Тяжело было, конечно. В 17 лет ушел на войну. Брат-то умер старший, и на 2-й или 3-й день его забрали. Бабушка как терпела? Не знаю», – рассказал дочь Шавхата Ахметназипова Файруза Гатауллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Шавхат Ахметназипович тоже терпеливый. Как сейчас признается ветеран Великой Отечественной войны, он не был уверен, что вернется домой живым. Но он вернулся с победой. Женился. И вместе с женой воспитали четверых детей. По сей день Шавхат Ахметназипов является для них примером и дает им советы.

«Он нам желает, чтобы мы были терпеливым. Говорит, какие бы трудности ни были, терпение на все, чтобы жили хорошо и не болели. Все равно он за нас, хоть мы и взрослые, переживает», – поделилась Райхана Сайфуллина, дочь Шавхата Ахметназипова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Начали вручать юбилейные медали. Это нашим ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны боролись за наше мирное небо, за наше будущее. Мы очень благодарны им», – отметил руководитель исполнительного комитета Камиль Назмиев.

Медали к 80-летию Победы вручат еще 115 ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тукаевского района. Это фронтовики, труженики тыла и другие категории.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также 2025-й проходит под эгидой Года защитника Отечества.