«За наше будущее и мирное небо»: в Тукаевском районе ветеранам вручают юбилейные медали
В Тукаевском районе Татарстана чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручают памятные медали к 80-летию Победы. Также присваивают звание «Почетный гражданин».
Руководитель исполкома Камиль Назмиев навестил и поздравил Шавхата Ахметназипова с предстоящими праздниками и вручил награды. Мероприятие прошло в доме ветерана в селе Калмаш, кругу родных и близких фронтовика.
19 января текущего года Шавхату Ахметназиповичу исполнилось 99 лет. В ряды Советской Армии его призвали в ноябре 1943 года. Тогда ему было всего 17. Обучение длилось полтора месяца. После чего новобранцев отправили на фронт.
«Освободили Чехословакию, Прагу. Морозы пошли в декабре. Немцы отступали. Вот они хотели взять наш Советский Союз», – вспоминает ветеран.
Шавхат Ахметназипов был пулеметчиком. В составе 252 стрелкового полка участвовал в боях с Японией. Летом 1945 года вместе с боевыми товарищами переплыл реку Уссурий и освобождал Маньчжурию.
«Тяжело было, конечно. В 17 лет ушел на войну. Брат-то умер старший, и на 2-й или 3-й день его забрали. Бабушка как терпела? Не знаю», – рассказал дочь Шавхата Ахметназипова Файруза Гатауллина.
Шавхат Ахметназипович тоже терпеливый. Как сейчас признается ветеран Великой Отечественной войны, он не был уверен, что вернется домой живым. Но он вернулся с победой. Женился. И вместе с женой воспитали четверых детей. По сей день Шавхат Ахметназипов является для них примером и дает им советы.
«Он нам желает, чтобы мы были терпеливым. Говорит, какие бы трудности ни были, терпение на все, чтобы жили хорошо и не болели. Все равно он за нас, хоть мы и взрослые, переживает», – поделилась Райхана Сайфуллина, дочь Шавхата Ахметназипова.
«Начали вручать юбилейные медали. Это нашим ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны боролись за наше мирное небо, за наше будущее. Мы очень благодарны им», – отметил руководитель исполнительного комитета Камиль Назмиев.
Медали к 80-летию Победы вручат еще 115 ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тукаевского района. Это фронтовики, труженики тыла и другие категории.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.