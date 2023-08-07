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Общество 7 августа 2023 20:42

За нарушения при взыскании долгов в Татарстане оштрафовали коллекторов на 22,3 млн рублей

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За нарушение федерального закона №230 в Татарстане оштрафовали коллекторские агентства – сумма штрафа составила 22,3 млн рублей. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

«По данным на 10 июля общая сумма начисленных штрафов составила 22,3 млн рублей», – рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

По его словам, за аналогичный период 2022 года сумма составляла 13,3 млн рублей. Всего за первое полугодие отдел получил более 490 жалоб, было составлено 115 протоколов.

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