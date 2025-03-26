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Общество 26 марта 2025 15:08

За нарушения правил охоты Госкомитет РТ по биоресурсам оштрафовал 400 человек

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Нарушителям правил весенней охоты в Татарстане грозят штрафы. В республике будут организованы регулярные рейды, сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В каждом районе есть наш специалист, который имеет право составлять административные материалы. Если у человека при проверке разрешения будет выявлено более суточной нормы (улова) или будут другие нарушения, предусмотрено административное наказание», – пояснил он.

Этой весной будут проходить совместные рейды Госкомитета РТ по биоресурсам с Росгвардией. Кроме того, в контрольных мероприятиях будут задействованы егеря охотхозяйств.

«За нарушение правил охоты предусмотрено административное наказание в размере от 500 до 4 тыс. рублей. В прошлом году 1026 нарушений было выявлено, в этом году – около 400 человек привлекли к ответственности», – добавил Шарафутдинов.

#охота #госкомитет рт по биоресурсам #штрафы
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