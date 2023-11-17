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За нарушения автоинспекторы оштрафовали 70 водителей казанских автобусов и такси
За 10 месяцев этого года в Казани произошло 55 ДТП с автобусами, в которых пострадали 62 пассажира и 4 пешехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В связи с этим с 13 по 22 ноября в столице Татарстана ГИБДД, совместно с Минтранспортом и участковыми уполномоченными, проводит проверки транспорта.
Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями.
Во время мероприятий было проверено более 200 единиц пассажирского транспорта. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении 5 должностных лиц и 70 водителей составлены административные материалы. 6 транспортных средств помещено на специализированную стоянку. Из них 3 автобуса и 3 автомобиля такси.
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