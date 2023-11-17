За нарушения автоинспекторы оштрафовали 70 водителей казанских автобусов и такси

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 55 ДТП с автобусами, в которых пострадали 62 пассажира и 4 пешехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В связи с этим с 13 по 22 ноября в столице Татарстана ГИБДД, совместно с Минтранспортом и участковыми уполномоченными, проводит проверки транспорта.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями.

Во время мероприятий было проверено более 200 единиц пассажирского транспорта. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении 5 должностных лиц и 70 водителей составлены административные материалы. 6 транспортных средств помещено на специализированную стоянку. Из них 3 автобуса и 3 автомобиля такси.