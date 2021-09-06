За нападение на фельдшера скорой задержали жительницу Челнов

Как полагает следствие, 4 сентября жительница 50-го комплекса Набережных Челнов вызвала скорую помощь домой. Женщина жаловалась на боли в ребрах.

Однако, когда медики прибыли по вызову, нетрезвая 59-летняя мать пациентки вела себя агрессивно, стала выгонять врачей из дома, а после вовсе напала на 33-летнюю фельдшера.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Решается вопрос об избрании челнинке меры пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах женщина напала на фельдшера, приехавшую по вызову к ее дочери.

