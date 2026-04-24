Происшествия 24 апреля 2026 16:24

За нападение бродячей собаки на ребенка челнинский исполком наказали рублем

В Челнах суд взыскал с горисполкома компенсацию морального вреда в пользу подростка, на которого напала бродячая собака. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел 30 января 2026 года возле здания СШОР «Олимпийский». Мальчик возвращался из спортивной школы, в этот момент на него набросилась бездомная собака. Животное укусило ребенка за палец на руке, в тот же день пострадавший обратился в травмпункт.

«Ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления мероприятий по обращению с животными без владельцев привело к последствиям, выразившимся в причинении несовершеннолетнему физических, моральных и нравственных страданий», – указано в материалах прокурорской проверки.

Надзорное ведомство подало в суд исковое заявление, потребовав от исполкома города выплатить ребенку компенсацию морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав в пользу ребенка 50 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

