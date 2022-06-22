«За нами Родина стоит!»: Татарстан представил выставку в Общественной палате России

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Общественной палате России в день начала Великой Отечественной войны открылась выставка «За нами Родина стоит!», организованная Татарстаном.

Экспозиция включает копии военных листовок. На плакатах изображены Герои Советского Союза разных национальностей, они рассказывают о подвигах русского Павла Галкина, татарина Ильдара Маннанова, узбека Камала Пулатова, туркмена Айдагды Тахирова, грузина Чичико Бенделиани и многих других советских бойцов.

«Все началось с найденной военной листовки на татарском языке», — рассказал создатель и идейный вдохновитель выставки Рустам Ханнанов. Он отметил, что тексты к листовкам печатались на языках разных народов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Короткие выразительные тексты о подвигах героев легко читались и печатались почти в каждом регионе. Ханнанов отметил, что особую популярность также приобрели «блокноты агитаторов» со сведениями о ситуации на фронтах и личными пометками, мыслями, историями. Изначально они использовались в разных подразделениях для информирования личного состава о политической и военной обстановке и проведения воспитательной работы.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Что же касается судеб героев, изображенных на листовках... Некоторые из них дожили до победы, некоторые погибли смертью храбрых», — заметил Ханнанов.

Председатель Общественной палаты РТ, экс-министр культуры Татарстана Зиля Валеева поблагодарила Общественную палату РФ и всех, кто проявил интерес к выставке и оказал поддержку в ее организации. Она заверила, что республика и дальше готова создавать новые подобные проекты.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Мы готовы вместе продолжать эту работу. Самое главное, что эта выставка действительно важна и нужна», — подчеркнула она.

Среди представлявших Татарстан гостей на открытии выставки также были член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Айрат Зарипов и директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

После презентации в зале заседаний состоялась дискуссия, посвященная сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию молодежи.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Я считаю, что такие выставки, которые помогают показать реальные документы, очень помогают формированию патриотического мировоззрения», — заметил глава правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец», член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.