За налоговые махинации экс-директор управляющей компании в РТ предстанет перед судом

За сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, перед судом предстанет 37-летний экс-директор «МКД Сервис». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года мужчина, зная о наличии просроченной налоговой задолженности в размере 2,6 млн рублей, осуществлял сделки с контрагентом, минуя расчетный счет организации.

Свою вину бывший директор компании не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время наложен арест на недвижимость обвиняемого общей стоимостью 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд РТ для рассмотрения по существу, отметили в надзорном ведомстве.