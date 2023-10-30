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За надругательство над 8-летним соседским ребенком татарстанцу дали 12 лет строгача
В Татарстане 53-летнего мужчину признали виновным в насилии над несовершеннолетним, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Следствие установило, что летом 2022 года в двор к мужчине поиграть с его внуками пришел соседский 8-летний ребенок. Злоумышленник заманил мальчика на чердак, где совершил в отношении него действия сексуального характера.
О случившемся мальчик рассказал матери, которая тут же обратилась в полицию.
Суд приговорил татарстанца к 12 годам колонии строгого режима.
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