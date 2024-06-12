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За мужество и самоотверженность в День России наградили бойцов батальона «Тимер»
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Сегодня, в День России, командованием воинской части были награждены государственными и ведомственными наградами бойцы именного батальона «Тимер». Отмечается, что военнослужащие проявили мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.
«Так держать, товарищи бойцы!» – указано в телеграм-канале батальона.
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