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За мошенничество в сфере ремонта и строительства в РТ возбудят дело против мигранта
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против уроженца Средней Азии, который обманул нескольких жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Отмечается, что с 2016 года мужчина заключал с татарстанцами договоры на выполнение строительных и ремонтных работ, однако после получения авансовых платежей переставал выходить на связь. Фактически обязательства им не исполнены, денежные средства похищены.
Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
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