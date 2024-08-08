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Происшествия 8 августа 2024 13:59

За мошенничество в сфере ремонта и строительства в РТ возбудят дело против мигранта

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Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против уроженца Средней Азии, который обманул нескольких жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что с 2016 года мужчина заключал с татарстанцами договоры на выполнение строительных и ремонтных работ, однако после получения авансовых платежей переставал выходить на связь. Фактически обязательства им не исполнены, денежные средства похищены.

Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

#Бастрыкин Александр #Уголовное дело
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