За мошенничество на 17 млн в Татарстане арестовали очередного криптоинвестора

В Вахитовском суде Казани арестовали 26-летнего жителя Лениногорска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следствие установило, что молодой человек предлагал казанцам услуги по инвестированию денег в криптовалюту и получению прибыли в виде процентов. Однако обязательства перед вкладчиками он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 17 млн рублей.

В настоящий момент известно о троих пострадавших. Однако у следствия есть основания полагать, что число потерпевших значительно выше, чем фигурирует в материалах уголовного дела. Тем, кто пострадал от действий обвиняемого, необходимо обратиться в Главное следственное управление МВД по РТ по адресу: Казань, ул. Академика Губкина, д. 50 или телефону 2912-649.