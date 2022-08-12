За мошенничество экс-полицейский из РТ отправится за решетку на 5 лет

В Республике Татарстан экс-полицейский признан виновным в мошенничестве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2017 году в отношении трех жителей Татарстана было возбуждено уголовное дело о посредничестве в мошенничестве. Среди подозреваемых оказалась судья мирового суда. Женщина, испугавшись за свою карьеру, решила обратиться через знакомую к инспектору ГИБДД за помощью.

Полицейский сказал, что сможет решить вопрос. Однако для этого нужно передать 5 млн рублей неким должностным лицам, которые помогут закрыть уголовное дело в отношении судьи.

В октябре женщина через знакомую передала необходимую сумму автоинспектору. Позднее судью все же признали виновной и осудили на 4 года лишения свободы. Женщин написала явку с повинной и рассказала, что передавала деньги полицейскому.

Суд назначил экс-автоинспектору наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

