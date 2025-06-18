За мытье авто во дворе россиян могут оштрафовать на 3 тысячи рублей

Мытье автомобиля во дворе может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей для организаций. Об этом NEWS.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что подобные действия нарушают экологические и санитарные нормы, а значит, могут квалифицироваться как административное правонарушение.

«Многие думают, что помыть машину во дворе, — это мелочь, но на самом деле за это могут оштрафовать. Дело в том, что такие действия нарушают экологические и санитарные правила. Если вы моете машину под окнами, грязная вода с моющей химией стекает в почву или ливневую канализацию. Это может считаться нарушением закона об охране окружающей среды. По статье 8.2 КоАП РФ (нарушение правил обращения с отходами) штраф для физлиц — от двух до трех тысяч рублей, для юрлиц — до 250 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

Он также уточнил, что в ряде регионов действуют собственные нормы, регулирующие благоустройство территорий.

По его словам, к ответственности могут привлечь после жалобы от соседей в управляющую компанию или Роспотребнадзор.

«Если соседи пожалуются в управляющую компанию или Роспотребнадзор, проверяющие имеют право выписать штраф. Конечно, если вы аккуратно протрете машину влажной тряпкой, вряд ли кто-то будет жаловаться. Но если устраивать полноценную мойку с пеной и потоками воды, то это уже может привлечь внимание. Лучше пользоваться специализированными мойками, чтобы не рисковать и не портить отношения с соседями», — заключил эксперт.