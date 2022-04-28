«За мир, труд, май!»: Казанцы присоединились к автопробегу «Zа мир без нацизма»

Сегодня в Казани, на площади перед центром семьи «Казан», состоялась встреча участников Всероссийского профсоюзного автопробега «Zа мир без нацизма». Перед гостями выступили творческие коллективы предприятий города.

«Замечательные, яркие слова: „За мир, труд, май!“ Очень долгое время благодаря победе в Великой Отечественной войне мы не слышали слова нацисты, мы жили в мире и согласии. Сегодня наш митинг вновь проходит под девизом „За мир без нацистов!“ Пусть наша встреча придаст невероятные силы нашим войскам, которые принимают участие в военной спецоперации. Татарстан полностью солидарен со всей Россией», — заявила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

С 12 апреля по 9 мая Федерация независимых профсоюзов России проводит всероссийский автопробег в поддержку специальной операции на Украине, объявленной 24 февраля Президентом России Владимиром Путиным, и военных, которые принимают участие в ней.

Первые машины выехали из Владивостока, и по мере движения автоколонны к ней присоединяются патриоты из других регионов России. Маршрут автопробега проходит через все федеральные округа страны. Профактивисты посетят Читу, Красноярск, Воронеж, Тамбов и множество других населенных пунктов.

«У нас проходят митинги и встречи с народом не только в таких крупных городах, как Казань, но и в городах совершенно небольших. Например, в Амурской области это были Шимановск и Сковородино, — рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. — И даже там, и даже по трассе люди очень позитивно реагируют на цели нашей акции. На мой взгляд, это как раз и есть то самое народное единство, которого мы в нашей стране в таком масштабе очень долго ждали».

Он уверен, что россияне искренне переживают из-за того, что сейчас происходит на территории Украины.

«Но это не значит, что мы пацифисты и должны реагировать бездействием на угрозу для Отечества, — подчеркнул он. — По большому счету эта ситуация трагическая. Я, допустим, считал и считаю украинцев братским народом, причем без разделения — старший брат и младший брат. Мы очень долгое время прожили вместе. И то, что сейчас происходит, — это какой-то своеобразный морок радикального национализма, охвативший сознание некоторых людей».

Казанцы приветствовали автоколонну аплодисментами и одобрительными криками. На площади собралось несколько сотен горожан с российскими и татарстанскими флагами.

«Это очень красивое мероприятие. Красивое по своей сплоченности, по своему масштабу. <...> Мы говорим, что мы вместе, мы едины. Мы выступаем за мир, за труд, за чистое небо над нашими головами. За мир без нацизма!» — заявила председатель союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

В столице РТ к автоколонне примкнули более 200 автомобилей. Машины проследовали по главным улицам города под лозунгами «Зa мир! Труд! Май!» и «За мир без нацизма!».

«Сегодня мы сюда вышли поддержать наших солдат и офицеров, которые борются на переднем фланге. Они борются не только против украинского фашизма, они противостоят западному фашизму, который вновь поднял свою голову и хочет уничтожить нашу страну. Мы не допустим этого! Если будет объявлена всеобщая мобилизация, мы встанем в первые ряды и будем сражаться. Я, как офицер, который окончил Ленинградское Общевойсковое Командное училище, сам первый туда пойду», — заявил первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в РТ Альфред Валиев.

Завтра автоколонна покинет Казань и отправится в Нижний Новгород. От столицы РТ к ней присоединятся еще семь машин.

«Мы всегда высказывали мнение, что крайне необходимо, чтобы граничащие с Россией государства были лояльны к ней. И мы не допустим, чтобы на границах нашей страны развивался фашистский, нацистский режим. И наши ребята, которые сейчас задействованы в спецоперации, всегда могут на нас рассчитывать. Мы готовы поддержать и морально, и материально. Патриотизм — это не просто слова. Патриотизм — это в первую очередь дела и поступки», — отметил координатор татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР Владимир Сурчилов.

1 Мая, Праздник Весны и Труда, участники заезда встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. Автоколонна закончит свое движение 9 мая в Волгограде, где на Мамаевом Кургане состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.