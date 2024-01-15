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За минувшую ночь в Казани автоинспекторы поймали четверых пьяных водителей
За ночь на дорогах Казани были выявлены четыре водителя, которые сели за руль в пьяном виде, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Один из них отказался проходить медосвидетельствование, у еще троих алкотектор показал — 1,138, — 0,293 и — 0,784 промилле.
В отношении водителей составлены административные материалы. Автомобили помещены на специализированную, охраняемую стоянку.
Совсем скоро, судом они будут лишены права управления транспортными средствами на срок до двух лет и оштрафованы.
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