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Происшествия 15 января 2024 09:13

За минувшую ночь в Казани автоинспекторы поймали четверых пьяных водителей

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За ночь на дорогах Казани были выявлены четыре водителя, которые сели за руль в пьяном виде, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Один из них отказался проходить медосвидетельствование, у еще троих алкотектор показал — ⁠1,138, — ⁠0,293 и — ⁠0,784 промилле.

В отношении водителей составлены административные материалы. Автомобили помещены на специализированную, охраняемую стоянку.

Совсем скоро, судом они будут лишены права управления транспортными средствами на срок до двух лет и оштрафованы.

#пьяное вождение автовобиля
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