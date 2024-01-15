За минувшую ночь в Казани автоинспекторы поймали четверых пьяных водителей

За ночь на дорогах Казани были выявлены четыре водителя, которые сели за руль в пьяном виде, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Один из них отказался проходить медосвидетельствование, у еще троих алкотектор показал — ⁠1,138, — ⁠0,293 и — ⁠0,784 промилле.

В отношении водителей составлены административные материалы. Автомобили помещены на специализированную, охраняемую стоянку.

Совсем скоро, судом они будут лишены права управления транспортными средствами на срок до двух лет и оштрафованы.