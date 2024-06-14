Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За минувшую ночь российские ПВО уничтожили 87 украинских дронов
В ночь на 14 июня российские военные перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», – уточнили в ведомстве.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»