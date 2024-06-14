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СВО 14 июня 2024 08:06

За минувшую ночь российские ПВО уничтожили 87 украинских дронов

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В ночь на 14 июня российские военные перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», – уточнили в ведомстве.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы.

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