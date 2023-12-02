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Руc Тат
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СВО 2 декабря 2023 12:36

За минувшую неделю ВСУ потеряли более 4500 солдат на нескольких направлениях

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В последние дни военные Российской Федерации успешно отразили серию атак DCE на различных направлениях. На Купянском направлении зафиксировано 18 атак, что привело к значительным потерям противника – более 315 военных, включая два танка, сообщает Минобороны РФ.

Не менее успешным было сопротивление на Краснолиманском направлении, где было отражено 13 атак штурмовых групп ВСУ. Общие потери противника на этом участке превысили 950 военных, включая погибших и раненых среди противостоящих сил.

На Донецком направлении военные смогли успешно сдержать 17 атак, приведших к значительным потерям противника – более 1680 военных и шести танков. Аналогичные результаты достигнуты и на Южнодонецком направлении, где отражены три атаки, приведшие к потере более 880 военных и одного танка.

Запорожское направление также оказалось в центре внимания, где было успешно предотвращено 14 атак, приведших к потере противником до 315 военных и пяти танков. Наконец, на Херсонском направлении враг предпринимал неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра, с ущербом для противника в виде потерь в 450 военных и 23 лодок.

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