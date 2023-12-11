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За минувшую неделю 22,7 тонны снега вывезли в Вахитовском и Приволжском районах Казани
С 4 по 10 декабря 2023 года в Вахитовском и Приволжском районах столицы РТ вывезли 22780 тонн снега. Весь этот собранный объем увезли на «снегоплавилки».
Как сообщили в Администрации вышеупомянутых районов города, всего за тот период времени было совершено 2854 рейса на снегоплавильные станции. Также дорожные службы израсходовали 130,9 тонны реагента и 171,2 тонны пескосоляной смеси.
В Администрации напомнили, что по всем возникающим вопросам, касающихся уборки снега, казанцы могут обращаться по номеру телефона: +7(843)223-21-11, а также оставлять заявки в чат-боте.
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