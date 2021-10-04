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Ру Тат
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4 октября 2021  10:22
Павел Климчак

За минувшие выходные в Казани сбили троих детей, которые перебегали дорогу перед машинами

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За прошедшие выходные в Казани произошло три ДТП с участием школьников, которые перебегали дорогу перед автомобилем не по зебре.

Одна из аварий произошла в субботу днем на улице Рощинской. 10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса машины. После оказания медпомощи в больнице его отпустили домой.

В этот же день на улице Бондаренко легковушка сбила 8-летнего школьника, который также переходил дорогу не по зебре. В результате аварии его доставили в больницу.

Третье ДТП произошло ранним вечером в воскресенье на улице Революционной, где 9-летнего мальчика сбил автомобиль, когда он перебегал дорогу. Ребенка так же, как и в предыдущем случае, госпитализировали.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #перебегала дорогу
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