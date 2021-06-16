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Ру Тат
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16 июня 2021  20:47
Павел Климчак

За минувшие выходные на дорогах Татарстана инспекторы ДПС остановили 244 пьяных водителя

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В прошедшие праздники в честь Дня России и Сабантуя сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме на дорогах. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, с 12 по 14 июня стражи порядка оштрафовали 244 водителей за пьяную езду. Причем 15 из них управляли авто пьяными повторно.

По закону за пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет, а за повторную езду – лишение свободы до двух лет.

ГИБДД РТ призывает всех водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД,.

#штрафы #ГИБДД #пьяная езда
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