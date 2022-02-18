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Здоровье
18 февраля 2022  15:02

За минувшие сутки в Татарстане от коронавируса умерли три женщины и один мужчина

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В Татарстане за минувшие сутки от Covid-19 скончались еще четыре человека. Это мужчина 1936 года рождения и три женщины — 1941, 1943 и 1952 годов рождения. Такие данные приводит сегодня Минздрав республики.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», за этот же период в республике выявлено 3600 новых случаев коронавируса. За весь период с начала пандемии зарегистрировано 87 850 случаев.

Минздрав также сообщает, что в Татарстане провакцинированы 2 446 602 человека (3528 — за минувшие сутки). Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 907 542 жителя РТ. Повторную вакцинацию прошли 229 500 человек.

#коронавирус #статистика
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