За минувшие сутки татарстанцы перечислили телефонным аферистам 22 млн рублей

За последние 24 часа в органы внутренних дел Республики Татарстан обратились 17 граждан с заявлениями о мошенничестве. Чаще всего люди стремились заработать дополнительные средства, но в результате оказались не только без своих накоплений, но и с долговыми обязательствами.

Например, руководителю одной из организаций в поселке Муслюмово предложили выгодное инвестирование на криптовалютной бирже. 47-летняя женщина, взвесив все за и против, согласилась. Однако у нее не было собственных накоплений, и она решила оформить кредит. В итоге потерпевшая «инвестировала» 2 515 000 рублей, перечислив их на указанный аферистами расчетный счет.

53-летняя жительница Зеленодольска решила заработать на одной из инвестиционных платформ и перечислила злоумышленникам 2 356 000 рублей. Женщину не смутило, что денежные средства необходимо было перевести на несколько абонентских номеров незнакомых ей людей. Потерпевшей также пришлось обращаться в банк и оформлять займ, так как такой суммы у нее не было.

Жительница поселка Тумутук Азнакаевского района поверила аферистам, предложившим ей дополнительный заработок на маркетплейсе. Изначально 29-летняя девушка получала вознаграждение за каждое действие, однако после того, как ей предложили для большего дохода внести свои средства, она перечислила мошенникам более 300 000 рублей, и «финансовые помощники» перестали выходить на связь.

Четыре пенсионера поверили в то, что их родственникам срочно требуется помощь, и передали преступникам все свои накопления.

Так, 65-летняя жительница Бугульмы передала аферистам 5 900 000 рублей, полагая, что помогает своей дочери. Женщина получила звонок на стационарный номер телефона. На другом конце проводника она услышала заплаканный голос «дочери», которая сообщила, что попала в ДТП и по ее вине девушка за рулем получила тяжелые травмы и находится в реанимации, а на ее лечение необходимо 1,5 миллиона рублей.

МВД Татарстана напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться простых правил:

При подобном звонке необходимо прекратить разговор и перезвонить родственнику, который якобы попал в беду. Следует помнить, что сотрудники правоохранительных органов не будут требовать денежные средства для урегулирования вопросов при совершении преступления или административного правонарушения. Для проверки корректности полученной информации необходимо незамедлительно обращаться в территориальный отдел полиции.

Предлоги, под которыми действуют мошенники, могут быть самыми разными, с каждым разом преступники используют все новые схемы обмана.

Чтобы не стать жертвами аферистов, необходимо с осторожностью относиться к любой информации, поступающей от незнакомых вам лиц.

Ни в коем случае не передавайте деньги в руки и не перечисляйте их на телефонные номера неизвестных лиц.