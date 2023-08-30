За миллионный долг по алиментам мать 9 детей из РТ приговорили к обязательным работам

В Заинске мать-героиню приговорили к административному наказанию в виде обязательных работ общим сроком на 300 часов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как оказалось, местная жительница – многодетная мать 9-х детей. Двое уже совершеннолетние, живут отдельно от родителей. Из-за алкоголизма и антисоциального поведения женщину лишили родительских прав на 5 детей. Сейчас органы опеки добиваются лишения родительских прав еще на двоих малышей: в доме антисанитарные условия, дети голодают, им нечего носить. Двое детей находятся под опекой в приемной семье, трое – в детском доме. На них женщина обязана платить алименты.

Из-за отсутствия работы, женщина никому ничего не платила. Долг по алиментам составил 1 млн 300 тысяч рублей. Вскоре приставы составили три протокола и направили в суд. Родительницу приговорили к обязательным работам. Если женщина не начнет погашать долг, в дальнейшем ее ждет уголовная ответственность.