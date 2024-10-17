За месяц заболеваемость ОРВИ в Челнах выросла на 9%

В Набережных Челнах к началу октября заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями несколько возросла. Об этом в прямом эфире администрации города рассказал начальник Управления здравоохранения Автограда Рустам Нугманов.

«С начала октября мы отмечаем небольшой рост заболеваемости на 9% в сравнении с сентябрем. И зарегистрирован один случай гриппа. При этом показатели заболеваемости на 20,5% ниже пороговых значений», – отметил руководитель горздрава.

Коронавирусом челницны также продолжают болеть, сейчас циркулируют подштаммы «омикрона», а болезнь чаще всего протекает как ОРВИ.

Чтобы избежать заражения сезонными болезнями, Рустам Нугманов посоветовал не переохлаждаться, проветривать помещения, не забывать мыть руки, вести здоровый образ жизни. А самая эффективная профилактика – вакцинация, в поликлиниках города есть достаточное количество доз вакцин против гриппа.

«В настоящее время проведена вакцинация 59% жителей от запланированного числа. К тому же израсходовано 90% от поставленной вакцины», – добавил он.