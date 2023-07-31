За месяц вооруженные силы Украины потеряли почти 21 тысячу военных

За прошедший месяц в результате успешных действий российских войск потери противника составили более 20 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Если говорить точно, то потери противника составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Leopard», 11 американских БМП «Bradley», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», - отметил он.

Отмечается, что только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих и в общей сложности 63 единицы бронетехники.

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