За месяц в РКБ обратились 17 жителей РТ после падения с крыш во время уборки снега

За последний месяц в Республиканскую клиническую больницу поступили 17 человек с травмами после падения с крыш во время уборки снега. Об этом сообщили в медучреждении.

По данным врачей, большинство людей падали, очищая крыши собственных домов от снега или снимая новогодние украшения. Пациенты поступали с переломами позвоночника, рук, ног, а также с черепно‑мозговыми травмами.

В нейрохирургическом отделении №2 сейчас находится 64‑летний житель Казани, который получил тяжелые травмы из-за пренебрежения техникой безопасности во время уборки снега. Мужчине провели операцию на двух позвонках, и впереди у него длительная реабилитация – около года.

Медики отмечают, что в этом году снегопады особенно обильные, и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.