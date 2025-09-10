За месяц в Отделение СФР по РТ поступило более 200 жалоб на телефонных мошенников

О возросшем с начала года количестве случаев, когда жителям Татарстана звонят мошенники, представляющиеся сотрудниками Социального фонда, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РТ.

«Злоумышленники обманным путем пытаются получить персональную информацию граждан. Активность граждан в вопросах финансовой безопасности возросла. Только за последний месяц специалисты контакт-центра отделения проконсультировали более 200 жителей республики, которые получили подозрительные звонки», – рассказали в пресс-службе.

ОСФР по РТ предупреждает жителей Татарстана: если вам звонят, представляются сотрудниками Социального Фонда и запрашивают персональные данные под предлогом уточнения или перерасчета пенсии либо иных социальных выплат – не предоставляйте эти сведения! Воздержитесь от сообщения какой-либо информации неизвестным людям.

«На мобильный позвонил молодой человек, представился Сергеем Петровичем, сотрудником Соцфонда. Он вежливо сообщил, что мне положена единовременная выплата на оздоровление в размере 25 тыс. рублей. Для ее перевода потребовал назвать полные реквизиты банковской карты. Я обрадовалась, но меня насторожила та поспешность, с которой он требовал данные. Сказала, что карты нет под рукой, положила трубку и сразу набрала номер горячей линии Отделения СФР по Татарстану», – поделилась историей пенсионерка Гульфия Ахметзянова из Казани.

Оператор контакт-центра объяснила пожилой женщине, что никаких новых «оздоровительных» выплат нет, а звонок был мошенническим.

«Не отвечайте на вызовы с неизвестных или сомнительных номеров телефона. Не разглашайте незнакомым людям пароль от госуслуг, данные паспорта, номер банковской карты и ПИН-код к ней», – предупредили татарстанцев в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

Предложение записать человека на прием в госучреждение с последующим подтверждением СМС-кода по телефону – популярная мошенническая схема. Для записи на прием в клиентскую службу СФР нужно использовать официальный электронный сервис «Предварительная запись» на официальном сайте Социального фонда, там можно выбрать удобное время визита.

«Призываем жителей республики получать информацию о новых мерах поддержки и выплатах только из проверенных источников, таких как официальный сайт Социального фонда, клиентские службы и аккаунты Отделения СФР в социальных сетях», – подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Нередко мошенники информируют о якобы устаревших банковских картах или счетах для получения пенсии и настойчиво требуют перевести средства на указанный ими счет. Важно помнить, что способ доставки пенсионных выплат пенсионеры выбирают на основании личного заявления, поданного в региональное Отделение Социального фонда России.