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Общество 8 июня 2023 02:23

За месяц в Казани очистили от объявлений почти 13 тысяч дорожных знаков

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В мае в Казани очистили от рекламных объявлений 12 тысяч 945 дорожных знаков, покрасили 111 шкафов дорожного контроллера. Эту работу выполняют сотрудники МКУ «АСУДД».

Помимо очистки знаков от объявлений, специалисты также установили 77 информационных секций на 26 светофорах, которые сообщают водителям о том, что на поворотах разрешено движение пешеходов по проезжей части, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, предупреждающие указатели можно увидеть на пересечении улиц Завойского и Габишева, Аделя Кутуя и Сахарова, Арбузова и Журналистов, Магистральной и Кулагина и на других улицах.

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