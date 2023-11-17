За месяц проведения акции «БумБатл» татарстанцы собрали 185 тонн макулатуры

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров Всероссийской акции «БумБатл». За месяц татарстанские участники акции собрали и сдали на переработку 185 тонн макулатуры – в три раза больше, чем в прошлом году.

Министр экологии РТ Александр Шадриков отметил, что такое активное участие в акции говорит об активности Татарстана, где каждый третий житель вовлечен в природоохранные акции и проекты. «Каждый третий татарстанец – наш единомышленник, для кого экология не просто наука, это уже образ жизни, образ мышления», – сказал министр.

Он напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 103 школах республики работают экологические классы, созданы юннатские отряды, проводится конкурс «Школьный экопатруль». «Жители выходят на уборку береговых линий, собирают макулатуру, выявляют нарушения, сдают батарейки. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает и помогает. Могу сказать, что каждый участник “Бумбатла” спас от вырубки хотя бы одно дерево, а все вместе мы спасли лес», – отметил Шадриков.

Всего по итогам четвертого сезона крупнейшей в России акции по сбору макулатуры 2,5 млн участников из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Победителей определили в шести номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров. Также жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях.

По итогам акции, в топ-5 самых результативных регионов вошли: Московская область (1855 тонн), Белгородская область (336 тонн), ХМАО (226 тонны), Татарстан (185 тонн), Брянская область (177 тонн).

В конкурсе креативных постов также определены топ-100 участников, которые будут отмечены специальными призами организаторов. Теперь членам жюри предстоит выбрать 20 победителей, награждение которых пройдет вместе со всеми победителями в начале декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В этом году все экодобровольцы, сдавшие макулатуру, могли получить один из онлайн-подарков на сайте бумбатл.рф. Для всех победителей в коллективных номинациях подготовлены подарки от партнеров «БумБатла».

Масштабная инициатива по сбору макулатуры стартовала 10 октября и проходила под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.