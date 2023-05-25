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Происшествия 25 мая 2023 09:25

За месяц приставы Татарстана взыскали с должников 44,5 млн рублей налогов

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За май приставы Татарстана взыскали почти 44,5 млн рублей с неплательщиков налогов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В ведомстве отметили, что пристав вправе наложить арест на имущество должника в целях обеспечения исполнительного документа. Арест может включать ограничение или запрет на пользование имуществом, а также изъятие.

Так, за май приставы произвели почти 500 арестов имущества по производствам о взыскании налоговых платежей.

#долги по налогам
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