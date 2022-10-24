За месяц к психологам казанских центров «Доверие» обратились 99 близких мобилизованных

Казанские центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» активно включились в работу по поддержке семей мобилизованных. С 21 сентября к специалистам центра обратилось уже 99 близких и родных мобилизованных горожан. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

Она напомнила, что на сегодняшний день в составе центра «Доверие» работают 10 филиалов во всех районах Казани. В этом году все 10 площадок затронули ремонтные работы, средства на это были выделены благодаря поддержке республики и города.

«Общая площадь ремонтируемых помещений составляет 1,8 тыс. квадратных метров. На их ремонт выделено около 159 млн рублей», – рассказала Загидуллина.

По ее словам, в помещениях были заменены все инженерные коммуникации, проведена перепланировка, площадки стали доступны для маломобильных граждан.

Докладчица подчеркнула, что востребованность психологической помощи значительно выросла в последнее время на фоне проведения частичной мобилизации. Городские центры «Доверие» активно участвуют в поддержке семей мобилизованных казанцев.

«Кроме консультаций с психологом, семьи мобилизованных могут получить помощь в формате групповой терапии, занятия с элементами телесно-ориентированной терапии по снижению стресса. В период с 21 сентября по 19 октября 99 человек – родные и близкие мобилизованных – обратились за помощью к психологам центра «Доверие». Из них 61 человек в момент острого кризисного настроения получил экстренную помощь психолога по телефону доверия», – сообщила Алия Загидуллина.

Она добавила, что в целом за девять месяцев с начала года на телефон центра поступило 13 тыс. 895 обращений (за аналогичный период 2021 года — 12 тыс. обращений).

