За месяц инспекторы ДПС наказали 1,7 тыс. водителей за непристегнутый ремень безопасности

С 4 июля по 4 августа автоинспекторы Казани провели профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». За этот период было зафиксировано 1 695 случаев нарушения правил использования ремней безопасности. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, с начала года по сегодняшний день за нарушение правил применения ремней безопасности к ответственности привлечено более 10 тысяч водителей и пассажиров.

Так, 19 июня 23-летний водитель «Лады Гранты» влетел в опору моста на проспекте Победы. В результате ДТП пострадали четыре пассажира, водитель и еще один пассажир от полученных травм скончались на месте – они не были пристегнуты ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за езду без ремня безопасности или без шлема на мотоцикле предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Важно помнить, что в автомобиле действует принцип коллективной ответственности: если кто-то не пристегнут, он становится источником повышенной опасности в случае аварии. В момент удара или даже резкого торможения незафиксированный в салоне человек мгновенно ускоряется с такой силой, что никакая реакция не сможет удержать тело, которое может отбросить в любом направлении.