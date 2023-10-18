За месяц долги жителей Татарстана за вывоз мусора выросли до 671 млн рублей

Фото:©«Татар-информ»

Уровень собираемости платежей за услугу в сфере обращения с ТКО за девять месяцев 2023 года по Татарстану в целом составил 94%. В зоне деятельности ООО «Гринта» показатель составляет 98%, а в зоне деятельности УК «ПЖКХ» — 90,2%. Такие данные озвучил сегодня начальник отдела по начислению за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

«В зоне деятельности «Гринты» показатель ниже 95% в Агрызском, Муслюмовском и Ютазинском районах. В зоне деятельности УК «ПЖКХ» низкий уровень собираемости по тем районам, где в первом квартале были сделаны доначисления. Однако в Тюлячинском, Алексеевском и Алькеевском районах, где были сделаны доначисления, высокий уровень собираемости», — сообщил он.

Говоря о дебиторской задолженности по услуге «обращение с ТКО», спикер отметил, что задолженность по прямым договорам с населением составила 671 млн рублей, что на 1,7 млн больше по сравнению с прошлым месяцем и на 202 млн рублей больше по сравнению с началом года.

В зоне деятельности УК «ПЖКХ» дебиторская задолженность составляет 443 млн рублей , а в зоне деятельности «Гринты» — 227 млн рублей. Интересно, что более чем от 25 тыс. лицевых счетов оплата вообще не поступала. «Мертвые души» в совокупности задолжали 184 млн рублей, что на 61 млн рублей больше по сравнению с началом года.