За месяц более 14 тыс. казанцев нарушили масочный режим в общественном транспорте

С начала октября ревизоры выявили 14 432 нарушителя масочного режима в общественном транспорте Казани, сообщает Комитет по транспорту столицы РТ.

Так, за последние дни — с 25 по 27 октября — требования Роспотребнадзора нарушили 2006 пассажиров автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. Рейды проводят сотрудники Комитета по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

«С начала недели проверено 1152 единицы общественного транспорта на 19 контрольных точках. После замечаний пассажиры надевали маски или покидали салон общественного транспорта», — говорится в сообщении.