За месяц АЗС Татарстана проверят на качество бензина и дизтоплива

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ходе месячника по мониторингу качества моторного топлива на 80 АЗС Татарстана этой осенью отобрано 220 проб, сейчас они проходят испытания в лаборатории. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе рейда на одной из АЗС Казани заместитель начальника ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Шамиль Гумеров.

«По заданию Кабинета Министров РТ наше учреждение ежегодно проводит проверку качества моторного топлива, реализуемого и потребляемого в Татарстане. За 11 месяцев отобрано более 1,6 тыс. проб автомобильного бензина и дизельного топлива, проведены испытания более 1,5 тыс. проб. Есть некоторые отклонения от показателей требований ГОСТа и технического регламента, но они небольшие», — пояснил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер рассказал, как проводятся проверки. Специалисты Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ отбирают пробы. Если лаборатория находит несоответствие, то сотрудники ведомства обращаются на автозаправочные станции.

«Если представители АЗС согласны с результатами испытаний нашей лаборатории, то вопросов не возникает. Если они не согласны, то вступает в силу арбитражная проба. Представители АЗС имеют право эту пробу испытать в независимой лаборатории», — уточнил Гумеров.

Он рассказал, что в 2005 году в ходе аналогичных проверок на АЗС республики отклонения составляли около 30%. В 2008–2010 годах несоответствия ГОСТу сократились до 3-4%, а в последние годы таких нарушений стало еще меньше — около 1%. Гумеров объяснил причину снижения количества выявляемых нарушений.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Где-то в 2015 году на автозаправочных станциях начали продавать вместе с дизельным топливом судовое и печное топливо. В чем отличие? Дизельное топливо должно иметь содержание серы не более 10 миллиграммов на 1 килограмм топлива. У судового и печного топлива содержание серы составляет 10 тыс. миллиграммов на 1 килограмм топлива, то есть в тысячу раз больше. И оно в то время стоило на 10 рублей дешевле», — сказал он.

На трассах водители заправляли большегрузы судовым топливом, чтобы сэкономить. Бензобаки таких машин имеют большой объем, около 400 литров. Таким образом, с одной заправки водители имели экономию в 2-3 тыс. рублей. Но потом изменились нормативные документы и цены.

«В последнее время заводы-изготовители подняли цену, и теперь заправочным станциям не выгодно торговать судовым топливом. Кроме того, изменились нормативные документы. Если раньше в правилах эксплуатации АЗС было написано, что автозаправки предназначены для реализации нефтепродуктов, то сейчас АЗС должны продавать только автомобильный бензин и дизельное топливо», — подчеркнул Гумеров.

По его словам, некачественное топливо обычно встречается на небольших АЗС, находящихся в сельских районах. Месячник по мониторингу качества моторного топлива стартовал 23 октября. Бензин проверятся по 15 показателям. Если даже один показатель не соответствует требованиям ГОСТа, то считается, что топливо не соответствует требованиям. Результаты отобранных проб станут известны в конце ноября.

«Мы не надзорный орган, поэтому не можем предъявить претензии к хозяевам АЗС. В случае несоответствия направляем информацию в Прокуратуру [РТ]», — добавил Гумеров.

По его словам, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение требований технического регламента Таможенного союза размер штрафа составляет 1% от годовой выручки, но не менее 500 тыс. рублей, и это серьезное наказание.