За медицинской помощью после укуса клеща с начала года обратились 475 татарстанцев

С начала года к медикам с укусами клеща обратились 475 жителя Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

«За текущий период 2021 года обратилось за медицинской помощью по поводу присасывания клещей 475 человек, что не превышает среднемноголетних показателей», — отметили в ведомстве.

Противоклещевой иммуноглобулин ввели 163 пострадавшим от укусов паразита, 76 из них дети. В Роспотребнадзоре РТ отметили, что случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, которые переносят клещи, в республике в этом году пока не зарегистрировано.

Эндемичны по КВЭ 28 районов республики, а также города Казань и Набережные Челны, по клещевому боррелиозу — вся территория Татарстана. В лабораториях исследовали 142 клеща из окружающей среды и снятых с людей. КВЭ в образцах не обнаружили, а возбудители боррелиоза нашли в 29 исследованных клещах — это 20,4%.

«За текущий период в республике противоклещевые обработки проведены на площади 423 га», — отметили в ведомстве.

В 2021 году в Татарстане привили против КВЭ 2 286 человек, из них 162 ребенка.

В Роспотребнадзоре предупредили: если человек обнаружил клеща на теле, его нужно удалить, захватив его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, место укуса продезинфицировать йодом или спиртом.

«Извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции на возмездной основе в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан“ по адресу: Казань, ул. Сеченова, д. 13а», — проинформировали в ведомстве.

По телефонам 8 (843) 221-79-12, 8 (843) 221-79-79 можно узнать информацию о стоимости и условиях принятия клеща на экспертизу. В праздничные дни центр принимает посетителей в заборном пункте 8 и 10 мая с 9.00 до 14.00.